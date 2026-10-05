Malatya'da tırla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 EU 323 plakalı tır, Savaklı Mahallesi'nde B.K. (20) idaresindeki 34 HK 5406 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü B.K. ile araçta bulunan C.K. (26) ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA