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Malatya'da tavuk çiftliğinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir tavuk çiftliğinde çıkan kavgada, H.Y. adlı kişi tabancayla Eyüp İshakoğlu'nu vurarak öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, tavuk çiftliğinde çıkan kavgada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alacakapı Mahallesi'ndeki bir tavuk çiftliğinde H.Y. ile Eyüp İshakoğlu (33) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın büyümesi üzerine H.Y. tabancayla İshakoğlu'na ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İshakoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Battalgazi Malatya Eyüp Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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