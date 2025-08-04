Malatya'da Sokak Satıcılarına Yönelik Operasyonda 9 Tutuklama

Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler, 4 iş yeri, 3 araç ve 11 ikamette yaptıkları aramada, 9 bin 825 uyuşturucu hap, 308,7 gram sentetik uyuşturucu, 8 kök kenevir, 2 ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirdi, 9 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.