Malatya'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 3 Gözaltı

Güncelleme:
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olay sonrası 3 şüpheli gözaltına alındı.

Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi'ndeki bir iş yerine tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İş yerinde bulunan ve yaralanan H.H.Ç. ile D.O. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan G.Ö, V.D. ve M.K'yi yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
