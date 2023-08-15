Malatya'da silahlı kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

Yeşilyurt ilçesine bağlı Konak Mahallesi'nde, aralarında daha önce husumet bulunan D.P. (68) ile Said Kazan, (49) arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla yaralanan ve ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kazan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, şüpheli D.P'yi olayda kullandığı tabancayla gözaltına aldı.