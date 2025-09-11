Malatya'da Silahlı Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel