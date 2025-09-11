Haberler

Malatya'da Silahlı Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Fırat Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak

Kilosu bin euro! Bolu'da üretilip dünya pazarına sunulacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Habertürk ve Show TV'ye neden el konuldu? Başsavcılıktan açıklama var

Habertürk ve Show TV'ye neden el konuldu? Başsavcılıktan açıklama var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.