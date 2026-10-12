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Malatya'da sabah başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

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Malatya'da sabah başlayan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi
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Malatya'da sabah başlayan sağanak bazı bölgelerde etkisini artırdı, kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar durak ve sundurmaların altına sığındı. Meteoroloji verilerine göre sağanak ve rüzgarın gün boyu sürmesi bekleniyor.

Malatya'da sağanak ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak, bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Sağanakla birlikte etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar, durak ve sundurmaların altına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sağanak ve rüzgarın gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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