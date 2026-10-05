Malatya'da refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Malatya'da refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.
B.D. yönetimindeki 27 AZC 197 plakalı tır, Malatya-Adıyaman kara yolunun Savaklı Mahallesi mevkisinde, refüje çarptı.
Daha sonra karşı yöne geçen aracın sürücüsü yaralandı.
Yaralı, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA