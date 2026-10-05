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Malatya'da refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde tırın refüje çarpması sonucu sürücü yaralandı.

B.D. yönetimindeki 27 AZC 197 plakalı tır, Malatya-Adıyaman kara yolunun Savaklı Mahallesi mevkisinde, refüje çarptı.

Daha sonra karşı yöne geçen aracın sürücüsü yaralandı.

Yaralı, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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