Malatya'da polis ekipleri, telefon dolandırıcılığını önledi
AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri, 16 bin 700 liralık telefon dolandırıcılığını önledi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde polis ekipleri, 16 bin 700 liralık telefon dolandırıcılığını önledi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kendisini polis ve savcı alarak tanıtan şüpheliler, telefonla Doğanşehir ilçesindeki S.T'yi aradı.
Telefon görüşmesinin ardından S.T, parasını çekmek amacıyla bankaya gitti.
Yakınları S.T'nin telefonunun uzun süre meşgul çalması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne durumu bildirdi.
Polis ekipleri, S.T'ye bir banka şubesinde 16 bin 700 lirayı çektiği esnada ulaşarak dolandırılmasını önledi.
AA / Orhan Yoldaş - Güncel