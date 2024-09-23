Doğanşehir'de Trafik Kazası: 3 Yaralı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir otomobil ile pikapın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Malatya-Adıyaman kara yolu üzerindeki Savaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralanan sürücüler ve bir yolcu, yapılan ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
M.Y. (44) idaresindeki 35 AV 3746 plakalı otomobil, Malatya- Adıyaman kara yolu Savaklı Mahallesi mevkisinde H.K. (43) yönetimindeki 33 AJM 606 plakalı pikapla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile A.D. (44) ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.