Malatya'da Otomobil Römorka Çarptı: 5 Yaralı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir otomobilin çekiciye bağlı römorka çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekiciye bağlı römorka çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Hasan K. idaresindeki 31 ALF 303 plakalı otomobil, Görgü Mahallesi'nde, Nihat S. yönetimindeki 31 AJD 286 plakalı çekiciye bağlı römorka çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
