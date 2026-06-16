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Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Malatya'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Mustafa Akbaş'ın (43) otomobili devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Akbaş yönetimindeki 44 AFG 577 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına devrildi

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mustafa Akbaş'ın (43) hayatını kaybettiğini belirledi.

Akbaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Oktay Demirci
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