Malatya'da Otomobil Çekiciye Çarptı: 5 Yaralı

Malatya'da Otomobil Çekiciye Çarptı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da meydana gelen kazada, bir otomobil çekiciye arkadan çarptı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye sevk edildi.

MALATYA'da çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Görgü Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan K'nin kontrolünü yitirdiği 31 ALF 303 plakalı otomobil, Nihat S'nin kullandığı 31 ASZ 286 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan K. ile yanındaki Şemsi K., Tuğba K., Tugay K. ve Talha K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi resmen satıldı

KAP açıklaması geldi! İstanbul'un dev hastanesi satıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu

Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.