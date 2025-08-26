Malatya'da Otomobil Çekiciye Çarptı: 5 Yaralı

MALATYA'da çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Görgü Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan K'nin kontrolünü yitirdiği 31 ALF 303 plakalı otomobil, Nihat S'nin kullandığı 31 ASZ 286 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan K. ile yanındaki Şemsi K., Tuğba K., Tugay K. ve Talha K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslar kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.