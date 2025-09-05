Malatya'da Otobüs Şoföründen Trafikte Darp
Malatya'da bir belediye otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü darp etti. Olayın görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi ve E.K.'nın iş akdi sonlandırıldı.
MALATYA'da belediye otobüsü şoförü E.K., trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü darp etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, salı günü Durucasu Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüsün şoförü E.K., trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen E.K., otomobil sürücüsüne defalarca yumruk attı. Otomobildeki annesinin gözü önünde darbedilen sürücü, kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin araya girmesiyle sürücü bölgeden uzaklaştırılırken, olay otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde otobüs şoförün E.K.'nin yumruk attığı anlar yer aldı.
Öte yandan kavgaya karışan E.K.'nın iş akdine son verildiği açıklandı.