Haberler

Malatya'da Otobüs Şoföründen Trafikte Darp

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da bir belediye otobüsü şoförü, trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü darp etti. Olayın görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi ve E.K.'nın iş akdi sonlandırıldı.

MALATYA'da belediye otobüsü şoförü E.K., trafikte tartıştığı otomobil sürücüsünü darp etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, salı günü Durucasu Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı otobüsün şoförü E.K., trafikte tartıştığı sürücünün otomobilinin önünü kesti. Araçtan inen E.K., otomobil sürücüsüne defalarca yumruk attı. Otomobildeki annesinin gözü önünde darbedilen sürücü, kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin araya girmesiyle sürücü bölgeden uzaklaştırılırken, olay otobüsteki bir yolcu tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntülerde otobüs şoförün E.K.'nin yumruk attığı anlar yer aldı.

Öte yandan kavgaya karışan E.K.'nın iş akdine son verildiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Boş arazide korkunç manzara! Ağaca asılı halde ölü bulundu

Boş arazide korkunç manzara! Vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin otomotiv, plastik ve yapı devi konkordato ilan etti

Otomotiv, plastik, yapı! Türkiye'nin dev grubu konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.