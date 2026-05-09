Kale'de Okuma Bayramı etkinliği düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde düzenlenen Okuma Bayramı etkinliğinde Kaymakam İsmail Hakkı Batı, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak üzere hobi sınıfının açılışını gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilere okuma belgeleri ve hediyeler verildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde, Okuma Bayramı etkinliğine katılan Kaymakam İsmail Hakkı Batı, hobi sınıfının da açılışını yaptı.

Kıyıcak Mahallesi Yavuz Selim İlkokulu'ndaki Okuma Bayramı programına katılan Batı, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve yeteneklerini desteklemek amacıyla hobi sınıfını açtıklarını belirtti.

Batı, hobi sınıfının öğrencilerin ilgi alanlarına göre kendilerini geliştirebilecekleri bir sınıf olduğunu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Program, öğrencilere okuma belgelerinin ve hediyelerin verilmesinin ardında sona erdi.

Programa, Kale Belediye Başkanı İhsan Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Muhammed Nurullah Çolak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Timur
