Malatya'da Narkotik Şube Polisleri Hakim Karşısında
Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında, ifadelerin sızdırılması nedeniyle tutuklanan 2 polis memuru, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 19 Kasım'a ertelendi.
Ceyda BIYIKLIOĞLU / İSTANBUL, AYŞE Tokyaz cinayeti soruşturmasında, Esra Tokyaz'ın verdiği ifadelerin şüpheliye sızdırılması üzerine başlatılan inceleme sonucu tutuklanan Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polis memuru bugün ilk kez Küçükçekmece Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.
Ara kararı açıklayan hakim tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın ise adli kontrol hükmünü devamına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 19 Kasım'a ertelendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel