Haberler

Malatya'da Narkotik Şube Polisleri Hakim Karşısında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşe Tokyaz cinayeti soruşturmasında, ifadelerin sızdırılması nedeniyle tutuklanan 2 polis memuru, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşma 19 Kasım'a ertelendi.

Ceyda BIYIKLIOĞLU / İSTANBUL, AYŞE Tokyaz cinayeti soruşturmasında, Esra Tokyaz'ın verdiği ifadelerin şüpheliye sızdırılması üzerine başlatılan inceleme sonucu tutuklanan Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli 2 polis memuru bugün ilk kez Küçükçekmece Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Ara kararı açıklayan hakim tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanığın ise adli kontrol hükmünü devamına karar verdi. Duruşma eksik hususların giderilmesi için 19 Kasım'a ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti: Kıymeti bilinmedi

Güllü'nün vefatının ardından Yeşim Salkım isyan etti
Suriye'ye benzin almaya giden Türk vatandaşı: İşte litresine ödediği para

Suriye'ye gidip benzin alan kadın: İşte litresine ödediği para
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.