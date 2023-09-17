Malatya'da motosiklet ile otomobil çarpışması: Sürücü hayatını kaybetti

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.