Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kazada minibüs ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da minibüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Zapçıoğlu caddesi girişindeki alt geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, R. D. idaresindeki 44 S 0609 plakalı servis minibüsü ile Y. P. yönetimindeki 44 KS 851 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA