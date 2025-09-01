Malatya'da Mahsur Kalan 4 Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Malatya'nın Salkonak Mahallesi'nde dağlık alanda mahsur kalan 4 keçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, Salkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Dağlık alanda 4 keçisi mahsur kaldığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin dağlık alanda yaptığı çalışma ile 4 keçiyi kurtararak sahibine teslim etti.
Haber- Kamera: MALATYA-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel