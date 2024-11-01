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Malatya'da Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'da Kaza: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Malatya'da sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil devrildi ve alev aldı. Sürücü Berat Şahintürk ve yanında bulunan Nahide Zeyveli, kazada hayatını kaybetti.

MALATYA'da devrilip alev alan otomobilin sürücüsü Berat Şahintürk (24) ile yanındaki Nahide Zeyveli (30), hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Hekimhan kara yolu üzerindeki Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Berat Şahintürk'ün kontrolünü yitirdiği 44 ABB 728 plakalı otomobil, taklalar atarak devrildi. Alev alıp yanmaya başlayan otomobili gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Berat Şahintürk ile yanındaki Nahide Zeyveli'nin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Şahintürk ve Zeyveli'nin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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