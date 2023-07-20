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Malatya'da kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı

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Malatya'da kasten öldürme suçundan 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Malatya'da "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme" suçundan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel

Malatya Güncel Haberler

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