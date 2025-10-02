Malatya'da Kamyonun 15 Araca Çarpması Kamerada
Malatya'da bir kamyonun 15 araca çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde kamyonun araçlara çarparken yarattığı toz bulutu ve çevredekilerin paniği anbean kaydedildi.
KAZA KAMERADA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel