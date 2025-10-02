Haberler

Malatya'da Kamyonun 15 Araca Çarpması Kamerada

Malatya'da Kamyonun 15 Araca Çarpması Kamerada
Malatya'da bir kamyonun 15 araca çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde kamyonun araçlara çarparken yarattığı toz bulutu ve çevredekilerin paniği anbean kaydedildi.

Malatya'da kamyonun 15 araca çarparak devrildiği kazanın, güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kamyonun araçlara çarpması, ardından toz bulutunun yükselmesi ve çevredekilerin yaşadığı panik yer aldı.

