Malatya'da Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Turan Kılıç idaresindeki 44 AEB 408 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 44 LK 156 plakalı kamyonet, Arguvan ilçesi Karababa Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden Kılıç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.