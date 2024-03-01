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Malatya'da Kamyonetle Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Turan Kılıç idaresindeki otomobil ile M.K. yönetimindeki kamyonet çarpıştı. Kazada Kılıç hayatını kaybederken, diğer sürücü yaralandı.

Malatya'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Turan Kılıç idaresindeki 44 AEB 408 plakalı otomobil ile M.K. yönetimindeki 44 LK 156 plakalı kamyonet, Arguvan ilçesi Karababa Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu kişilerden Kılıç, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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