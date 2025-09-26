Haberler

Malatya'da Kamyonet Yayalara Çarptı: 3 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaya, bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaya, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

K.Y. idaresindeki 01 BCB 200 plakalı kamyonet, Battalgazi ilçesi Buhara Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan N.A, B.N.A. ile H.N.A'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
BM'de Netanyahu'ya protesto! Katılımcılar salonu terk etti

BM'de Netanyahu'ya büyük şok! Salon bir anda boş kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin Aydın'ın babası bakın ne iş yapıyor

Erdoğan'la görüntüsü olay olmuştu! İlkin'in babası bakın ne iş yapıyor
Sadettin Saran ilk neşteri vuruyor! Fenerbahçe'de ayrılık

Sadettin Saran ilk neşteri vurdu! Fenerbahçe'ye veda ediyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.