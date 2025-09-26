Malatya'da Kamyonet Yayalara Çarptı: 3 Yaralı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaya, bir kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
K.Y. idaresindeki 01 BCB 200 plakalı kamyonet, Battalgazi ilçesi Buhara Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan N.A, B.N.A. ile H.N.A'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel