Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık suçlarının tespiti ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 adreste yaptıkları aramada, 120 litre alkol, 17 gram tütün, 1200 boş makaron, 82 kol saati, 158 kaçak parfüm ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.