Haberler

Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yapılan aramalarda 120 litre alkol, 17 gram tütün, 1200 boş makaron, 82 kol saati ve 158 kaçak parfüm ele geçirdi.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık suçlarının tespiti ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, 3 adreste yaptıkları aramada, 120 litre alkol, 17 gram tütün, 1200 boş makaron, 82 kol saati, 158 kaçak parfüm ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
Norveç'te yangın faciası: 4 genç kız hayatını kaybetti

Ülkeyi sarsan olay! 4 genç kız birlikte ölüme gitti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ertelenen Kayserispor maçı Beşiktaş'ın başını yaktı

Ertelenen Kayserispor maçı Beşiktaş'ın başını yaktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.