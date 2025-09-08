Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 5 Gözaltı
Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, yapılan aramalarda 120 litre alkol, 17 gram tütün, 1200 boş makaron, 82 kol saati ve 158 kaçak parfüm ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık suçlarının tespiti ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, 3 adreste yaptıkları aramada, 120 litre alkol, 17 gram tütün, 1200 boş makaron, 82 kol saati, 158 kaçak parfüm ele geçirdi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel