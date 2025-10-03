Malatya'da inşaata beton dökümü esnasında kalıbın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir inşaatta beton döküm işlemi gerçekleştirilirken kalıbın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.
Altıntop Mahallesi'nde bir binanın inşaatına beton dökülmesi esnasında kalıp çöktü, 2 işçi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan işçiler Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel