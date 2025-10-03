Malatya'da inşaata beton dökümü esnasında kalıbın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı

Haberler

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir inşaatta beton döküm işlemi gerçekleştirilirken kalıbın çökmesi sonucu 2 işçi yaralandı.

Altıntop Mahallesi'nde bir binanın inşaatına beton dökülmesi esnasında kalıp çöktü, 2 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan işçiler Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel
