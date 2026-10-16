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Malatya'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı düzenlendi

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Malatya'da İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı düzenlendi
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- Vali Seddar Yavuz: "Malatya afetten sonra yaralarını saran, dimdik ayağa kalkan, geleceğe umutla bakan bir konuma ulaşmıştır"

Malatya'da Vali Seddar Yavuz başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantının açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, Beydağı'ndan şehre gelen dere yataklarının imara açılmaması konusunda tüm kurum ve kuruluşların hassas olması gerektiğini belirtti.

Yavuz, "Özellikle dere yataklarına katiyetle inşaat yapılmasına müsaade etmemeliyiz. Bunu önce yaptırmamak gerekiyor. Açmak kolay değil, çok ciddi maliyetler var, kamulaştırma bedelleri var. O yüzden dere yataklarına bu tür yaklaşımlara kesinlikle müsaade etmemeniz gerekiyor." dedi.

İklim değişikliğiyle beraber olağan dışı yağış rejimleriyle karşı karşıya olunduğunu dile getiren Yavuz, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Malatya'da inşaatlar henüz bitmediği için kuvvetli yağış olduğunda buralardaki toz ve çamur gibi malzemelerin yağmur kanallarını hızlı şekilde doldurma potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Allah'tan kente bir daha afetler yaşatmamasını dileyen Yavuz, şunları kaydetti:

"Şehrimizin afete dirençli hale getirilmesi, altyapımızın, binalarımızın buna göre inşa edilmesi ve hazırlanması, mevcut risklerin analiz edilerek kısa süre içerisinde bunların giderilmesi noktasında da ilimizde gayretle çalışıyoruz. Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya, afetten sonra yaralarını saran, dimdik ayağa kalkan, geleceğe umutla bakan bir konuma ulaşmıştır. Bu vesileyle afetin izlerinin silinmesinde güçlü liderliğiyle şehrimizi ayağa kaldıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, İçişleri Bakanımıza, AFAD'ımıza, yerelde de Valiliğimizin koordinasyonunda güçlü işbirliği yaptığımız, gönül birlikteliğiyle çalıştığımız Büyükşehir Belediye Başkanımıza, mülki idare amirlerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Artık Malatya'mızda işlerimizin sonuna geldik. Konteynerde bugün kalan hemşehrimizin sayısı 10 binin altına düşmüştür."

Ev kirası ve eşya noktasında destek verdikleri aile sayısının 1100'ü geçtiğini anlatan Yavuz, "Bu toplantı her ne kadar afet koordinasyon toplantısı olsa da afetten çıkmış bir şehirden geleceğe umutla bakan, yaralarını sarmış 125 bin 239 bağımsız bölümü gerçekleştirmiş bir şehrin valisi olarak da bu onuru ve gururu sizlerle paylaşıyorum." dedi.

Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gökhan Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Başer, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Serdal Türker, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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