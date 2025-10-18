Haberler

Malatya'da Hemzemin Geçitte Büyük Tehlike: Servis Minibüsü Treni Saniyelerle Atlattı

Malatya'da Hemzemin Geçitte Büyük Tehlike: Servis Minibüsü Treni Saniyelerle Atlattı
Güncelleme:
Malatya'da bir öğrenci servis minibüsü, hemzemin geçitte bariyerlerin erken açılması sonucu treni saniyelerle atlattı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

MALATYA'da hemzemin geçitte bariyerler erken açılınca sürücüsünün hareket ettirdiği öğrenci servis minibüsü, tehlike atlattı. Minibüs, trenden saniyeler önce karşıya geçerken, yaşananlar, bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde 2'nci Ordu Hava Lojmanları önündeki hemzemin geçitte meydana geldi. 2 vagonlu bakım onarım treni hemzemin geçitten geçmeden önce yolu kapatan bariyerler erken açıldı. Bu sırada hemzemin geçitte bekleyen içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsünün sürücüsü aracı hareket ettirip karşıya geçti. Arkadaki araçların sürücüleri ise trenin geldiğini fark edip bekledi. Kaza saniyelerle atlatılırken, o anlar hemzemin geçitte bekleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
