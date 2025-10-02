Haberler

Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı

Malatya'da Freni Arızalanan Kamyon 15 Araca Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da fren arızası nedeniyle devrilen hafriyat kamyonu, 15 araca çarparak büyük bir kazaya neden oldu. Kazada kamyon şoförü ve 4 kişi yaralandı.

MALATYA'da freninin arızalandığı öne sürülen hafriyat kamyonu, 15 araca çarparak devrildi. Kazada kamyon şoförü ve 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Fren sisteminin arızalandığı öne sürülen 44 AGC 632 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki 3 araca çarptıktan sonra devrildi. Sürüklenen kamyon, 12 araca daha çarptı. Kazada kamyon şoförü ve 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, kaza yerine gelerek incelmelerde bulundu.

Kazada aracı hasar gören Bekir Ekici, kamyonun büyük bir uğultu ile geldiğini belirterek, "Kamyon bütün arabaları biçti. Biz ışıkta bekliyorduk, arkadan büyük bir uğultu ile gelen kamyon bütün arabalara çarptı" dedi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yıllar sonra yan yana geldiler! İşte TBMM'deki ses getiren fotoğrafın perde arkası

Yıllar sonra yan yana! İşte gündem yaratan fotoğrafın perde arkası
Gazze karasularına ulaşan Mikeno, İsrail tarafından ele geçirildi

İsrail Mikeno'yu ele geçirdi, bir gemiyle iletişim kesildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Kardashian'dan kiralık katil itirafı: Suikast tehdidiyle sarsıldım

Şok İtiraf: Beni öldürmek için kiralık katil tutuldu
Kolombiya, Sumud filosuna saldırı sonrası İsrailli diplomatları sınır dışı ediyor

Dünyayı sarsan baskın sonrası İsrailli diplomatlara kapıyı gösterdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.