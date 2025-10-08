Malatya'da Fren Arızalı Kamyon 15 Araca Çarptı
Malatya'nın Paşaköşkü Mahallesi'nde fren arızası nedeniyle yokuş aşağı hızla ilerleyen hafriyat kamyonu, 15 araca çarptı. Kazada kamyon şoförü ile 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
MALATYA'da fren arızası yaptığı belirtilen hafriyat kamyonunun 15 araca çarptığı kaza ve ardından yaşanan panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Kaza, 2 Ekim'de Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mücahit M. yönetimindeki 44 AGC 632 plakalı kamyonun freni arızalandı. Mücahit M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, yokuş aşağı hızla ilerleyerek önüne çıkan 15 araca çarptı. Kazada kamyon şoförü Mücahit M. ile 4 kişi yaralandı. Yaralılar tedavilerin ardından taburcu olurken, kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; büyük bir hızla sokağa giren kamyonun 15 araca çarpması ve ardından yaşanan panik yer aldı.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.