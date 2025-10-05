Malatya'da Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

MALATYA'da İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme tepki ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenledi.

Malatya'da, Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü için İnönü Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlar, ellerindeki dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar attı. Tekbirler getiren kalabalık, İsrail'i protesto edip Filistinliler için dua etti.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA