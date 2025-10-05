Haberler

Malatya'da Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki zulmüne tepki göstermek ve Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüş düzenledi. Protestocular, İsrail aleyhine sloganlar attı ve Filistinliler için dua etti.

MALATYA'da İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme tepki ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenledi.

Malatya'da, Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü için İnönü Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlar, ellerindeki dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar attı. Tekbirler getiren kalabalık, İsrail'i protesto edip Filistinliler için dua etti.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Altay'dan 22 yıl sonra kötü bir ilk

Türk futbolunun efsane kulübü ne hallere düştü! 22 yıl sonra bir ilk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.