Malatya'da Filistin İçin Yürüyüş Düzenlendi
Malatya'da vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki zulmüne tepki göstermek ve Küresel Sumud Filosu'na destek için yürüyüş düzenledi. Protestocular, İsrail aleyhine sloganlar attı ve Filistinliler için dua etti.
MALATYA'da İsrail'in Gazze'de uyguladığı zulme tepki ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü düzenledi.
Malatya'da, Filistin'in özgürlüğü ve Küresel Sumud Filosu'na destek yürüyüşü için İnönü Caddesi üzerinde toplanan vatandaşlar, ellerindeki dövizlerle İsrail aleyhine sloganlar attı. Tekbirler getiren kalabalık, İsrail'i protesto edip Filistinliler için dua etti.
Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel