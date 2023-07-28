Malatya'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, FETÖ üyeliğinden hüküm giyen M.E'nin adresi tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla M.E. yakalanarak cezaevine gönderildi.