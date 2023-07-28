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Malatya'da FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

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Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, FETÖ üyeliğinden hüküm giyen M.E'nin adresi tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla M.E. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'nin adresi belirlendi.

Jandarma ekiplerince Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'ne düzenlenen operasyonla yakalanan M.E. cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

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