Malatya'da FETÖ firarisi yakalandı

Malatya'da 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi jandarma tarafından yakalandı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin aranması bulunan zanlılara yönelik çalışmaları sürüyor. Ekipler tarafından bu kapsamda yapılan çalışmalarda 3 yıl bir ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi M.E. Orduzu Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı.

M.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA