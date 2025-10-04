Haberler

Malatya'da Düğün Sonrası Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Malatya'da Düğün Sonrası Silahlı Kavga: 4 Yaralı
Güncelleme:
Malatya'da bir düğün sonrası meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. İki arkadaş grubu arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüşürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

MALATYA'da, bir düğün salonunda biten tören sonrası iki arkadaş gurubu arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Çamurlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonunda sona eren düğün sonrası iki arkadaş gurubu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlar E.K., S.Ö., A.K. ve O.Z.'yi isabet etti. Yaralanan 4 kişi, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ise kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
