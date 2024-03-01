Malatya'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Battalgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 44 ACU 607 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptı. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde 44 ACU 607 plakalı otomobilin sürücüsü F.K, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki direğe çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobil içerisinde sıkışan F.K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.