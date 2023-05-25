Malatya'da depremlerde zarar gören Niyazi Mahallesi TOKİ tarafından yeniden inşa edilecek

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yapıların yüzde 95'inin zarar gördüğü Niyazi Mahallesi, TOKİ tarafından yerinde dönüşümle yeniden inşa edilecek. Karar mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

Malatya'da depremlerde yapıların yüzde 95'inin zarar gördüğü Niyazi Mahallesi, yerinde dönüşümle TOKİ tarafından yeniden inşa edilecek.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden biri olan Malatya'da kent ticaretinin önemli merkezlerinden Niyazi Mahallesi adeta enkaza döndü. Yapı stokunun yüzde 95'i zarar gören mahallede birçok yapı yıkılırken, yüzlerce bina da ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Depremlerde 10'dan fazla kayıp veren Niyazi Mahallesi'nde enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sonrasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yerinde dönüşümle yeniden inşa edilmesi kararı alındı. Karar mahalle sakinleri tarafından sevinçle karşılandı.

"Mahallemize TOKİ geliyor"

Yerinde dönüşümle mahallenin eskisinden daha güzel olacağını kaydeden Niyazi Mahallesi Muhtarı Nilgün Tekatlı, "Kadim şehrimizin en eski ve büyük mahallelerinden biri olan Niyazi Mahallesi, depremlerden etkilenen mahallelerimizden birisi oldu. Mahallemizde ilk ve ikinci depremlerde yıkılan yapılarımız da olurken, 224 binanın birçoğu da ağır hasar aldı. 10'un üzerinde can kaybı yaşadık. Deprem sonrası yetkililer tarafından incelemelerin ardından mahallemiz için yerinde dönüşüm kararı alındı. Mahallemiz Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yerinde dönüşümle yeniden inşa edilecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA