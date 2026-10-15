Malatya'da DAİMFED İstişare Toplantısı düzenledi

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), Malatya'da sektör, sivil toplum ve basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı ve DAİMFED Genel Koordinatörü Fatma Güldemet Sarı, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, depremin çok acı bir gerçeği gösterdiğini ve güvenli şehirlerin kurulmasının önemli olduğunu söyledi.

Sarı, "Bu büyük sorumlulukta kamu kurumlarının yanında yerel yönetimlerin, mimarların, mühendislerin, işçilerin, esnafın, en önemli paydaşlardan biri olarak biz müteahhitlerin de rolü var. Müteahhitliği yalnızca ticari faaliyet olarak hiçbir zaman görmeyeceğiz. Müteahhitlik bir ailenin yuvasına, bir çocuğun geleceğine, bir yaşlının güvenliğine, bir şehrin kaderine dokunan bir meslektir." dedi.

6 Şubat 2023 depremlerinin herkesin mesleğe bakışını değiştirdiğini belirten Sarı, "Daha iyi mühendislik göstermeliyiz. Daha doğru zemin etütleri yapmalıyız. Daha nitelikli malzeme kullanmalıyız. Daha güçlü denetim mekanizmaları kurmalıyız. Daha kapsamlı ve kalıcı şehir planları yapmalıyız. Bütün bunların üzerine daha güçlü bir meslek ahlakını getirmemiz gerekiyor. Çünkü deprem yönetmeliğine uymak yalnızca teknik bir mesele değildir. İnsan hayatına karşı vicdani ve ahlaki bir sorumluluktur." diye konuştu.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra adeta yerle bir olan vilayetleri ayağa kaldıran hükümete teşekkür ederek şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a ve bu konutları üreten müteahhitlerimize, altyapısını yapan işçilerimize, emeği geçen ustasından teknik personeline kadar herkesin emeğine sağlık diyoruz. Bizler bu sektörü adeta işleye işleye bir şekilde bunu düzene koymamız gerekiyor. Burada, Malatya'da gördüğüm bu kalabalıkta bu güzide insanlarda, bu esnafımızda, iş insanlarımızda, müteahhitlerimizde, mühendislerimizde bunu görebiliyorum. Onun için bizler öncelikle birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor."

Konuşmaların ardından sektör temsilcileri bazı taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA