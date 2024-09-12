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Malatya'da cip ve otomobil çarpışması: 1 ölü, 2 yaralı

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Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen cip ve otomobil çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada sürücülerin hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Malatya'nın merkez Yeşilyurt ilçesinde cip ve otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

A.K'nin kullandığı 44 AAK 644 plakalı cip, Tecde Mahallesi Altın Kayısı Bulvarı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu M.A. yönetimindeki 44 NV 754 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra refüje devrildi.

Kazada sürücülerle 44 AAK 644 plakalı araçta bulunan Abdulvahap Seçer (25) yaralandı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdulvahap Seçer, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Sürücülerin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yeşilyurt Otomobil malatya Güncel Yaşam Kaza

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