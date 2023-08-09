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Malatya'da çıkan orman yangını söndürüldü

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, dağlık alanda çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında, bazı bahçeler ve ormanlık alan zarar gördü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, dağlık alanda çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı İkizce Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile İl Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangında, bazı bahçeler ve ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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