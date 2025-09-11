Haberler

Malatya'da Camii Avlusunda Silahlı Kavga: 3 Yaralı, 7 Gözaltı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde cami avlusunda husumetli iki gurup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Zafer Mahallesi'ndeki Turgut Özal Camii'nin avlusunda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada G.Ö., F.T., C.Ç. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kavgada tabancayı kullanan Yakup D. olay yerine yakın bir bölgede suç aleti ile birlikte polis ekiplerine teslim olurken, olaya karışan A.K., A.B., E.Ş., H.G., H.A.Ç., M.M.D. ise ekiplerin çalışması ile yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
