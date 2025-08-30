Malatya'da Borç Anlaşmazlığı Kavgaya Dönüştü, Kendini Vurdu

Malatya'da bir kişi, borç-alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişiye ateş açmak isterken yanlışlıkla kendisini bacağından vurdu. Olay sonrası yaralı hastaneye kaldırıldı.

MALATYA'da, Ömer D., borç-alacak kavgasında tabancasıyla yanlışlıkla kendini bacağından vurdu.

Olay, öğleden sonra Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. Ömer D. aralarında alacak verecek meselesi bulunan Enes A.'nın işletmesine giderek tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Ömer D. yanında getirdiği tabanca ile Enes A.'ya ateş açmak istedi. Ancak bu sırada tabancasını çıkaran ve çevredekilerin engel olmaya çalıştığı Ömer D., tetiğe dokununca kendisini bacağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Ömer D.'yi ilk müdahale sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
