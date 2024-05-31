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Malatya'da Bir İşyerine Tabancayla Ateş Edildi, Şüpheli Yakalandı

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Malatya'da bir işyerine tabancayla ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda yaralanan olmazken, saldırganın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

MALATYA'da, bir işyerine tabancayla ateş eden şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kapalı Çarşı içerisinde bir iş yerinde meydana geldi. Çarşıdaki kıyafet satışı yapılan bir işyerinin önüne gelen S.K.yanındaki tabanca ile işyerine 4 el ateş açarak uzaklaştı. Yaralananın olmadığı saldırı ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, yaptığı inceleme sonrası saldırgan S.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Bölgeden uzaklaşan şüpheli, bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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