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Malatya'da bir iş yerine tabancayla ateş eden zanlı yakalandı

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Malatya'da İnönü Kapalı Çarşı içerisinde bir iş yerine tabancayla ateş eden zanlı, polis tarafından yakalandı. Zanlının eylemi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Malatya'da bir iş yerine tabancayla ateş eden zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnönü Kapalı Çarşı içerisinde meydana gelen iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda iş yerine ateş eden kişinin S.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Öte yandan zanlının iş yerini kurşunlaması güvenlik kamarasınca kaydedildi.

Görüntülerde bir süre iş yerinin önünde duran zanlının daha sonra iş yerine tabancayla ateş açması yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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