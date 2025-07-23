Malatya'da Askeri Aracın Devrilmesi Sonucu Bir Şehit

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Üsteğmen Tuğrul Özsu (28) şehit oldu, Piyade Uzman Çavuş İbrahim Göz ise yaralandı.

Öğleden sonra kent merkezine doğru ilerleyen askeri araç, Develi karayolu yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Piyade Üsteğmen Tuğrul Özsu ve Piyade Uzman Çavuş İbrahim Göz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Üsteğmen Tuğrul Özsu, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu. Yaralı uzman çavuş İbrahim Göz'ün tedavisi ise sürüyor.