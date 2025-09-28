Haberler

Malatya'da Anne ve İki Çocuğuna Araç Çarptı

Kaza, cuma günü öğle saatlerinde Buhara Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvarda ilerleyen K.Y.'nin kullandığı 01 BCB 200 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu N.A. ile çocukları B.N.A. ve H.N.A.'ya çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahale sonrası yaralıları hastaneye kaldırdı. Araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
