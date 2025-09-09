Haberler

Malatya'da Akıllı Kavşakta Ters Yöne Giren Araç İlginç Anlar Yaşattı

Malatya'da akıllı kavşakta ters yöne giren hafif ticari araç, geri geri gitmeye çalışırken bir sürücü tarafından kayda alındı. Olayın ilginç görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Olay, dün Yeşilyurt ilçesi, D-300 karayolu Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan akıllı kavşakta meydana geldi. Akıllı kavşakta Ankara istikametine ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 31 RV 722 akıllı kavşak içerisinde ters yöne girdi. Yaklaşık 200 metre ileride durumu fark eden sürücü geri geri giderek yönünü düzeltmeye çalıştı. O anlar başka bir sürücü tarafından kayda alındı. İlginç anların yaşandığı bu olayda herhangi bir kaza yaşanmazken sürücü Ankara istikameti şeridinde yoluna devam etti.

