Malatya'da Ahır Yangını: 10 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Doğanşehir ilçesinde çıkan yangında Haluk Şafak'a ait ahırda 10 büyükbaş hayvan telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde çıkan ahır yangınında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

Gövdeli Mahallesi'nde Haluk Şafak'a ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.

Yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu.

