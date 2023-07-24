Malatya'da ağır hasarlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde, depremler nedeniyle hasar gören 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.
Malatya'da ağır hasarlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören 5 katlı bir binanın çatısında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel