Malatya'da ağır hasarlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde, depremler nedeniyle hasar gören 5 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü.

Malatya'da ağır hasarlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören 5 katlı bir binanın çatısında henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.