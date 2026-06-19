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Malatya'da 6 ilçede çıkan yangınlar kayısı bahçeleri ve ormanlık alanlara zarar verdi

Malatya'da 6 ilçede çıkan yangınlar kayısı bahçeleri ve ormanlık alanlara zarar verdi
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Malatya'nın 6 ilçesinde çıkan yangınlarda kayısı bahçeleri ile otluk ve ormanlık alanlar zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Malatya'nın 6 ilçesinde çıkan yangınlarda kayısı bahçeleri ile otluk ve ormanlık alanlar zarar gördü.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince Doğanyol, Pütürge, Kale, Hekimhan ve Darende ilçeleri ile Battalgazi ilçesine bağlı Hasırcılar, Bulgurlu ve Yamaç mahallelerindeki kayısı bahçeleriyle otluk ve ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale edildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü.

Yetkililer, vatandaşların bahçe temizliği sırasında gerekli tedbirleri almalarının ve sigara izmariti, cam şişe gibi yangına sebebiyet verebilecek unsurlara karşı daha dikkatli davranmalarının, yangınların önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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