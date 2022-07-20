Malatya'da 6 ayda 96 bin sürücü ve araca ceza uygulandı - Haberler

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Malatya'da 6 ayda 96 bin sürücü ve araca ceza uygulandı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da 6 ayda 96 bin sürücü ve araca ceza uygulandı

Malatya Emniyet Müdürlüğünce yılın ilk 6 ayında kural ihlali ve sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edilen 96 bin 62 sürücü ve araca cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğünce yılın ilk 6 ayında kural ihlali ve sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edilen 96 bin 62 sürücü ve araca cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik birimlerince kara yollarında trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 65 bin 747 sürücü ve yayaya hizmet içi bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

516 bin 801 araç ve sürücü kontrol edilerek kural ihlali ve sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edilen 96 bin 62 sürücü ve araca cezai işlem uygulandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu cezalardan 9 bin 716'sı kırmızı ışık ihlali, 6 bin 791'i seyir halinde cep telefonu kullanmak, 7 bin 502'si emniyet kemeri takmamak, 39 bin 785'i ise hız ihlali olup Fahri Trafik Müfettişleri tarafından ise 9 bin 111 araca cezai işlem uygulandı. Ayrıca altı aylık süre içerisinde yapılan kontrol ve denetimler sonucunda 3 bin 272 araç trafikten men edildi. Trafik akış düzeni ve güvenliği bağlamında kontrol, denetim ve uyarılarımız aralıksız devam edecektir. Lütfen can ve mal güvenliği için trafik kurallarına uyalım."

AA / Volkan Kaşik - Güncel

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